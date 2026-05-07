Украина
406
1 мин

В Украине объявлена воздушная тревога: какая угроза

В регионах, кроме угрозы баллистического вооружения, есть еще и опасность БПЛА.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Воздушная тревога. / © ТСН

В четверг, 7 мая, в Киеве и большинстве областей была объявлена воздушная тревога . Сирены не раздаются только на западе и частично на юге.

Об этом стало известно с карты тревог и сообщения ВС ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщили военные.

Кроме того, в ряде областей фиксируют российские беспилотники. В частности, группа БПЛА из Сумской области держит курс на Полтавщину. По данным мониторов, к областному центру приближаются два дрона.

Карта тревог по состоянию на 14:40 четверга, 7 мая.

Напомним, сегодня в ряде областей Украины уже объявляли угрозу баллистики. Россияне запустили скоростную воздушную цель по Днепру. Город потряс взрыв, возник пожар. Взрывной волной выбило окна на предприятии пищевой промышленности.

Кроме того , РФ вторично за утро ударила по Харькову. Оккупанты ударили дроном в Новобаварском районе. В результате повреждено около 40 частных домов, автомобиль и торговый павильон. Кроме того, есть потерпевшие.

