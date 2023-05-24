В Украине объявлена воздушная тревога: какие области "покраснели"

В Украине в среду, 24 мая, объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснело" большинство регионов на юге, востоке, центре и частично — на севере.

Об этом стало известно с карты тревог.

Воздушная тревога начала распространяться в 12:16. В частности, тогда опасность была объявлена в Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Запорожской, Донецкой областях.

Впрочем, уже 12:59 "покраснели" Киевская и Житомирская области, а в 13:00 – Хмельницкая область. В столице "тревога" не объявлена.

Карта тревог по состоянию на 13:00.

Карта тревог по состоянию на 13:00 среда, 24 мая.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Воздушных силах подчеркивают, что Российская Федерация не меняла свою тактику по ракетным ударам по территории Украины. Основными целями врага до сих пор остаются военные, инфраструктурные объекты, оборонные предприятия и военная техника.

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