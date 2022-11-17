В Украине объявлена воздушная тревога: летят российские ракеты

В Украине с утра в четверг, 17 ноября, объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" южные и восточные регионы.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – находитесь в укрытиях! Сообщается о пуске российских ракет.

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"Уважаемые жители Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что есть информация о возможных ракетных ударах врага по Харьковской области.

"Жители Днепра и области. Есть угроза ракетного удара по нашему региону. О цели пока неизвестно. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях, или соблюдайте правила двух стен", — написал также председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Фото: alerts.in.ua

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