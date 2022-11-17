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В Украине объявлена воздушная тревога: летят российские ракеты

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
3831
Время на прочтение
1 мин
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В Украине объявлена воздушная тревога: летят российские ракеты

Тревогу объявили из-за ракетной опасности.

В Украине с утра в четверг, 17 ноября, объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" южные и восточные регионы.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – находитесь в укрытиях! Сообщается о пуске российских ракет.

"Уважаемые жители Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что есть информация о возможных ракетных ударах врага по Харьковской области.

"Жители Днепра и области. Есть угроза ракетного удара по нашему региону. О цели пока неизвестно. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях, или соблюдайте правила двух стен", — написал также председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Фото: alerts.in.ua / ©
Фото: alerts.in.ua

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Дата публикации
Просмотры
3831
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