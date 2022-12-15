В Украине объявлена воздушная тревога: ракетная опасность

В Украине около 7:10 утра 15 декабря объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская и Сумская области.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите в укрытия. СМИ сообщают о высокой вероятности запуска российских ракет.

Фото: alerts.in.ua

Напомним, военный эксперт Олег Жданов оценил вероятное нападение Беларуси. Он считает, что белорусская армия не планирует воевать против Украины, однако Лукашенко нужно показать Путину, что он готовится к вторжению.

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