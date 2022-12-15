В Украине объявлена воздушная тревога: ракетная опасность

Высокая вероятность запуска ракет.
В Украине около 7:10 утра 15 декабря объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская и Сумская области.
Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.
Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите в укрытия. СМИ сообщают о высокой вероятности запуска российских ракет.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов оценил вероятное нападение Беларуси. Он считает, что белорусская армия не планирует воевать против Украины, однако Лукашенко нужно показать Путину, что он готовится к вторжению.
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