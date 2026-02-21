- Дата публикации
В Украине объявлена воздушная тревога: РФ запустила ракеты
Россияне запустили воздушную цель в направлении Кременчуга Полтавской области.
В субботу, 21 февраля, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Сирены раздались после 12:50.
Об этом сообщили воздушные силы.
«Угроза применения баллистического вооружения», — говорится в сообщении.
По данным мониторов, существует угроза баллистики из российского Брянска. Через несколько минут военные предупредили о скоростной воздушной цели в Сумской области — в направлении Кременчуга Полтавской области.
Как сообщалось, этой ночью РФ атаковала Украину беспилотниками . В частности, было громко в Одессе и в Одесской области.
По данным Воздушных сил, российская армия запустила одну баллистическую ракету «Искандер-М», а также 120 дронов. Силы ПВО уничтожили 106 вражеских БПЛА.