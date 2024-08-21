В Украине объявлена воздушная тревога: угроза БпЛА и баллистики

В ряде областей тревога длится уже несколько часов.

В среду, 21 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой БпЛА, а также – баллистики.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил.

В частности, в столице в 09:45 уже в пятый раз с начала суток раздались сирены. В этот раз опасность связана с угрозой баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению", — сообщили ПС.

Впрочем, во многих регионах уже 10 часов идет воздушная атака. В частности, она связана и с беспилотниками. По информации ПС, по состоянию на 09:50 движение ударных БпЛА зафиксировано на Ровенщине – курс западный, на юге Черниговской области – в северо-восточном направлении, а также на севере Днепропетровской области курсом на Полтавщину.

Напомним, около 07:00 в Киеве была объявлена четвертая за ночь воздушная тревога. Военные предупреждали о движении русских дронов.

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