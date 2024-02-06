В Украине объявлена воздушная тревога в нескольких областях

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.
В ночь на 6 февраля 2024 года воздушная тревога объявлена на востоке Украины — "покраснело" несколько областей.
Мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов в Харьковской области.
Мол, есть угроза баллистики с Востока, а Харьковщина оказалась под обстрелом С-300.
"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях", — добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Воздушные Силы ВСУ пока не подтвердили информацию об угрозе.
Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью родных.
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