В Украине объявлена воздушная тревога в нескольких областях

В ночь на 6 февраля 2024 года воздушная тревога объявлена на востоке Украины — "покраснело" несколько областей.

Мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов в Харьковской области.

Мол, есть угроза баллистики с Востока, а Харьковщина оказалась под обстрелом С-300.

"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях", — добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Воздушные Силы ВСУ пока не подтвердили информацию об угрозе.

Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью родных.

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