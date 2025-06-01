В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать ненастье 1 июня

Погода испортится / © Unsplash

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Сегодня, 1 июня, в Украине прогнозируют осадки. Дожди накроют Закарпатье, Прикарпатье, центральные регионы, Одесскую и Николаевскую области.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

В некоторых местах возможны грозы.

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В Луцке и области в ближайшее время до конца суток прогнозируют грозы. Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за этих погодных явлений.

В Запорожской области — грозы. Там также предупредили об опасности из-за последствий непогоды. В частности, отмечается, что погодные условия могут привести к аварии генераторов, трансформаторов, подстанций и повреждения линий электропередач.

В Ровно и области непогода продлится до конца суток. Там прогнозируют грозы, местами ветер усилится до 15-20 м/с. Также возможен град.

В Днепре и области грозы ожидаются в ближайшее время и могут затянуться до конца суток.

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Во Львовской области 1 июня синоптики также прогнозируют грозы. Днем иногда возможен град, который может достигать 6-19 мм в диаметре.

Ранее синоптики сообщили, каким будет июнь. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине — месяц «мокрый». Дождь будет часто, за исключением южных областей. Будет тепло, иногда даже жарко, но 30-градусную жару не почувствуем.