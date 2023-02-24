В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет хуже всего

Непогода накроет всю страну.
Сегодня, 25 февраля, в Украине ожидается ухудшение погоды. Из-за неблагоприятной погоды по всей стране объявили I уровень опасности, желтый.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
"25 февраля днем в Украине порывы ветра 15-20 м/c; на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метель", — говорится в сообщении.
Днем в Карпатах ожидается снег, а на Закарпатье — сильный дождь и мокрый снег.
Ранее синоптики сообщили, что в Украине ожидается ранняя и теплая весна, иногда с аномальными температурами.
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