В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет хуже всего

Сегодня, 25 февраля, в Украине ожидается ухудшение погоды. Из-за неблагоприятной погоды по всей стране объявили I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

"25 февраля днем в Украине порывы ветра 15-20 м/c; на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метель", — говорится в сообщении.

Днем в Карпатах ожидается снег, а на Закарпатье — сильный дождь и мокрый снег.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине ожидается ранняя и теплая весна, иногда с аномальными температурами.

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