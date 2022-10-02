В Украине объявлено штормовое предупреждение: где накроет непогода

Погода в Украине сегодня, 2 октября, ухудшится. Ожидается дождь и шквальный ветер. Объявлено штормовое предупреждение на Правобережье страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью в западных и северных областях, а днем на Левобережье, кроме Луганской области, местами сильный дождь. Кое-где гроза.

В то же время прогнозируют южный ветер с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, а днем на Правобережье порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров в среднем ночью составят +9+14, а днем +13+18 градусов. При этом в южной части и восточных областях ночью будет +12+17, а днем +18+23 градуса.

На высокогорье Карпат в течение суток +4+9 градусов.

Ранее Укргидрометцентр обнародовал информацию о том, какой будет погода в октябре, во второй месяц осени.

В Карпатах выпал первый снег - какой будет погода по всей Украине

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