В Украине объявлено штормовое предупреждение: где накроет непогода

В Украине на 24 февраля объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщил "Украинский гидрометцентр".

По данным синоптиков, в ряде областей ожидается сильный ветер. Непогода может привести к нарушению движения на отдельных участках дорог и улиц.

"24 февраля в Карпатах, днем и в центральных, большинстве северных и Одесской областях порывы 15-20 м/с", — сообщают в "Укргидрометцентре".

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности.

В субботу, 24 февраля, по данным "Укргидрометцентра", ожидается переменная облачность. Без осадков, только по крайнем западе страны днем пройдет небольшой дождь.

Ранее синоптик сообщила, когда в Украину придет настоящее потепление. Больше об этом читайте в новости.

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