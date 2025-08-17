В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие области накроет непогода

Синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 регионах Украины и столице / © unsplash.com

Сегодня, 17 августа, погода в Украине будет облачной с прояснениями. В некоторых областях страны возможны дожди и грозы.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, в северных, днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельницкой области возможны кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер будет юго-западный, в западных и северных областях днем с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет 14-19°, днем в западных и северных областях — 23-28°, на остальной территории будет 27-32°.

В ряде областей Украины прогнозируют грозы, град и шквалы. 17 августа в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях днем ожидаются грозы. В отдельных районах возможен град и шквалы ветра до 15-20 метров в секунду.

Также ухудшение погоды прогнозируется в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Погода в столице и Киевской области

В воскресенье непогода будет бушевать в украинской столице и области. Синоптики указывают, что в воскресенье в Киеве ожидаются грозы, а в отдельных районах Киевщины предполагается град и шквалы до 15–20 м/с,

Температура в столице ночью будет колебаться от +17 до +19, днем столбик термометра поднимется до +26…+28. В области ожидается облачность с прояснениями, температура ночью будет от +14° до +19°, а днем будет находиться на показателях от +23° до +28°.

Ранее синоптик сообщила, что после продолжительного периода жары в Украину придет резкое похолодание. Температура воздуха в ряде регионов снизится.