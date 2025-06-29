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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине объявлено штормовое предупреждение — какие регионы накроет непогода

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в некоторых областях Украины в воскресенье. Возможен дождь и сильный ветер.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ожидается ненастье

Ожидается ненастье / © Unsplash

Сегодня, 29 июня, в Украине ожидается переменная облачность. На Западе и Левобережье возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

В Сумской и Полтавской областях ночью возможны умеренные дожди. На остальной территории дожди не предполагаются.

Возможен порывистый ветер. Ночью он заденет большинство северных, центральных и южных регионов.

Днем штормовые порывы могут фиксироваться во всех областях, за исключением восточных. Скорость ветра прогнозируется 7-12 м/с. В определенных регионах — до 15-20 м/с. Из-за погодных условий объявлен I уровень опасности, желтый.

Температурный фон остается комфортным. Днем воздух прогреется до +21… 26°C. В Закарпатье до +29°C.

В столице и Киевской области будет облачно с прояснениями.

Напомним, по данным синоптика Наталии Птухи, до конца июня не следует ожидать существенного роста температуры. Сильная жара придет в страну с началом июля. Но с 29 июня атмосферное давление начнет повышаться. Над Европой и Украиной, в частности, будет устанавливаться антициклональный характер погоды.

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