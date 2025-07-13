В Украине объявлено штормовое предупреждение — какие регионы накроет непогода

Погода испортится / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 13 июля, в Украине ожидаются грозы и шквалы. Больше всего непогода коснется северо-восточных областей. Синоптики предупредили о первом уровне опасности — желтом.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

«В Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Ночью грозы пройдут в северо-восточных регионах, а днем непогода распространится на восточные области», — говорится в сообщении.

Реклама

Кое-где прогнозируют град и шквалы скоростью 15-20 м/с.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области прогнозируют переменную облачность и сухую погоду. Температура ночью составит 14-19 градусов по области и до +18 в столице.

Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, в Киеве — до +29.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине непогода привела к гибели одного человека и травмированию еще пятерых, среди которых семилетний ребенок.

Реклама