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В Украине объявлено штормовое предупреждение — какие регионы накроет непогода
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в некоторых областях Украины в воскресенье. Ожидаются дожди и шквалы.
Сегодня, 13 июля, в Украине ожидаются грозы и шквалы. Больше всего непогода коснется северо-восточных областей. Синоптики предупредили о первом уровне опасности — желтом.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
«В Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Ночью грозы пройдут в северо-восточных регионах, а днем непогода распространится на восточные области», — говорится в сообщении.
Кое-где прогнозируют град и шквалы скоростью 15-20 м/с.
Погода в Киеве и области
В Киеве и области прогнозируют переменную облачность и сухую погоду. Температура ночью составит 14-19 градусов по области и до +18 в столице.
Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, в Киеве — до +29.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине непогода привела к гибели одного человека и травмированию еще пятерых, среди которых семилетний ребенок.