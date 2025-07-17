Погода испортится / © Pixabay

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Сегодня, 17 июля, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется неспокойная погода из-за гроз и шквального ветра.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

«Утром и днем в Закарпатье и Прикарпатье ожидаются сильные дожди с грозами. В северных, центральных, южных областей, а также в Харьковской области днем прогнозируют грозы, град и шквалы 15–20 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.

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Объявлен I уровень опасности, желтый.

Ранее синоптик предупредила об изменении погодных условий в Украине. По ее данным, в ближайшие дни жара отступит. В западных регионах ожидаются дожди и прохлада.

Отметим также, что с начала июля Южную Европу накрыла волна жары — во многих регионах объявлен красный уровень опасности. В Португалии, Испании, Франции, Италии и Греции во многих местах температура воздуха приблизилась к +40 °C, а то и превысила их.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что «аномальная жара больше не исключение, а новая норма» и призвал к срочным мерам против климатического кризиса.

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