В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие регионы заденет

В большинстве регионов погода испортится.
Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в западных и юго-восточных регионах Украины.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"До конца дня 5 октября и в течение 6 октября в большинстве западных областей и в юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.
В частности, на западе непогода ожидается в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Также порывы ветра возможны в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.
Херсонцы говорят, дует со вчерашнего дня.
"Около 14.00 начался сильный ветер и до сегодняшнего дня. Ночью гудело", — говорит местная жительница Анастасия.