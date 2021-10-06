В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие регионы заденет

В большинстве регионов погода испортится.

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в западных и юго-восточных регионах Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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"До конца дня 5 октября и в течение 6 октября в большинстве западных областей и в юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

В частности, на западе непогода ожидается в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Также порывы ветра возможны в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.

Херсонцы говорят, дует со вчерашнего дня.

"Около 14.00 начался сильный ветер и до сегодняшнего дня. Ночью гудело", — говорит местная жительница Анастасия.

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