В Украине объявлено штормовое предупреждение на 18 июля: перечень областей

Дождь и гроза в Украине / © ТСН

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В Украине объявлено штормовое предупреждение на пятницу, 18 июля. В части областей прогнозируются дожди и грозы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Так, синоптики предупредили, что 18 июля в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будут лить сильные дожди. Для них объявлен второй уровень опасности — оранжевый.

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Значительные осадки ожидаются также в Хмельницкой, Винницкой, Одесской областях, днем — также в Житомирской области.

Ночью в юго-западной части Украины, а днем — везде, кроме западных областей, ожидаются грозы. На Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с. Для этих регионов объявлен первый уровень опасности — желтый.

В Укргидрометцентре отметили, что такая погода может привести к осложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Штормовое предупреждение в Украине на 18 июля / © Укргидрометцентр

К слову, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что с 20 июля в Украине будет меньше дождей, а с 21 июля практически по всей территории страны, кроме севера, ожидается некоторое повышение температуры воздуха.

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