В Украине объявлено штормовое предупреждение: в каких регионах будет бушевать непогода

Сегодня, 6 июля, во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение – I уровень опасности, желтый.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Сегодня ожидается переменная облачность. На западе, севере и большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории страны осадков не будет. Во время грозы местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять +29...34°С. В южных областях ожидается +37°С. Свежее будет в западных областях и в Житомирской области: +23...28°С. В Карпатах столбики термометров покажут +17...22°С.

Также сегодня вечером и в течение 8 июля, в связи с ожидаемыми значительными дождями, прогнозируют повышение уровней воды на левобережных притоках Днестра в пределах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей на 0,2-1,0 м над уровнями с незначительным выходом воды на отдельные участки пойм.

Напомним, в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13 до 18 градусов выше нуля.

Читайте также: