В Украине объявлено штормовое предупреждение: в каких регионах будет бушевать непогода

Сегодня, 14 июля, в Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидается град и сильный ветер.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с. Повсюду, кроме западных областей, порывы достигнут 15-20 м/с. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В связи со значительным дождем, грозой и порывами ветра объявили І уровень опасности.

Ночью в северо-западной части, а днем в северных, Полтавской и Харьковской областях ожидаются дожди, на Левобережье в отдельных районах — град.

Температура будет днем +20...25°С, в Закарпатье и в южной части будет в пределах +26...31°С.

В Киеве и области сегодня также облачно с прояснениями. Днем порывы ветра составят 15-20 м/с. Температура в Киевской области будет днем +20...25°С. В столице ожидается +21...23°С.

Напомним, в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13 до 18 градусов выше нуля.

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