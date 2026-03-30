ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
267
Время на прочтение
1 мин

В Украине объявляли воздушную тревогу из-за МиГ-31К

Мониторинговые каналы о взлете трех бомбардировщиков.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Самолет МиГ-31К с ракетой "Кинжал"

Самолет МиГ-31К с ракетой "Кинжал" / © kremlin.ru

По всей территории Украины в ночь на 30 марта была объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ бомбардировщиков Миг-31К, которые являются носителями аэробалистической ракеты «Кинжал».

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы информировали о взлете трех бомбардировщиков, но о пусках ракет сообщений не поступало.

Ранее сообщалось, что 28 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

Мы ранее информировали, что Россия нанесла одну из самых массовых атак на территорию Украины за все время войны, применив более 900 беспилотников.

Дата публикации
Количество просмотров
267
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie