В Украине объявляли воздушную тревогу из-за МиГ-31К

Самолет МиГ-31К с ракетой "Кинжал" / © kremlin.ru

По всей территории Украины в ночь на 30 марта была объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ бомбардировщиков Миг-31К, которые являются носителями аэробалистической ракеты «Кинжал».

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы информировали о взлете трех бомбардировщиков, но о пусках ракет сообщений не поступало.

Ранее сообщалось, что 28 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

Мы ранее информировали, что Россия нанесла одну из самых массовых атак на территорию Украины за все время войны, применив более 900 беспилотников.