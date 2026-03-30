В Украине объявляли воздушную тревогу из-за МиГ-31К
Мониторинговые каналы о взлете трех бомбардировщиков.
По всей территории Украины в ночь на 30 марта была объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ бомбардировщиков Миг-31К, которые являются носителями аэробалистической ракеты «Кинжал».
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы информировали о взлете трех бомбардировщиков, но о пусках ракет сообщений не поступало.
Ранее сообщалось, что 28 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.
Мы ранее информировали, что Россия нанесла одну из самых массовых атак на территорию Украины за все время войны, применив более 900 беспилотников.