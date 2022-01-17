В Украине одна из областей приближается к "красной" зоне: где могут ввести локдаун

В Украине одна из областей приближается к "красной" зоне: где могут ввести локдаун

В "оранжевой" зоне остаются две области.

В Украине по состоянию на 17 января "оранжевой" зоне соответствуют две области, в одной из которых ухудшилась ситуация с COVID-19.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

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"Оранжевыми" остаются Сумская и Ивано-Франковская области. В последний же показатель динамики уровня COVID-госпитализаций соответствует "красной" зоне – 54,3% при максимальном 50%.

Также фиксируется рост коэффициента выявления случаев инфицирования – 29,2% в Ивано-Франковской области, и 26,9% – в Сумской области. К слову, допустимая норма составляет до 20%.

Остальные регионы Украины в "желтой" зоне карантина.

Важно, что официального решения об усилении карантина в Ивано-Франковской области нет. Оно принимается, когда несколько дней подряд фиксируется ухудшение COVID-ситуации.

Министерство здравоохранения Украины

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, по состоянию на 17 января в Украине подтвердили 5072 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 1213 пациентов госпитализированы. От осложнения заболевания умерли 78 человек.

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