В Украине одобрен план вакцинации от COVID-19 на 2022 год: что он предполагает

В Украине одобрен план вакцинации от COVID-19 на 2022 год: что он предполагает

Ляшко заверил, что никаких перебоев с вакцинами в Украине не будет.

Кабмин одобрил Национальный план вакцинации от COVID-19 на 2022 год. Ключевым приоритетом на текущий год является дальнейшее увеличение охвата населения вакцинацией.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Как указывается, ключевым приоритетом на 2022 год является дальнейшее увеличение охвата населения вакцинацией – завершение полного курса прививки (2 дозы) и проактивный поиск и вакцинация тех, кто еще не привился. А также ревакцинация бустерной дозой тех, кто получил базовый прививочный курс в 2021 году.

"В этом году мы будем и дальше наращивать темпы прививок, и для этого у нас уже есть 100% обеспечения вакцинами, никаких перебоев не будет, это гарантируем. Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы – и возможности государственного бюджета, а также продолжаем наше сотрудничество с инициативой COVAX. Среди важного и то, что в Нацплане появилась норма, предусматривающая утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год", — отметил глава Минздрава.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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