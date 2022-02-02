В Украине одобрен план вакцинации от COVID-19 на 2022 год: что он предполагает

Ляшко заверил, что никаких перебоев с вакцинами в Украине не будет.
Кабмин одобрил Национальный план вакцинации от COVID-19 на 2022 год. Ключевым приоритетом на текущий год является дальнейшее увеличение охвата населения вакцинацией.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Как указывается, ключевым приоритетом на 2022 год является дальнейшее увеличение охвата населения вакцинацией – завершение полного курса прививки (2 дозы) и проактивный поиск и вакцинация тех, кто еще не привился. А также ревакцинация бустерной дозой тех, кто получил базовый прививочный курс в 2021 году.
"В этом году мы будем и дальше наращивать темпы прививок, и для этого у нас уже есть 100% обеспечения вакцинами, никаких перебоев не будет, это гарантируем. Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы – и возможности государственного бюджета, а также продолжаем наше сотрудничество с инициативой COVAX. Среди важного и то, что в Нацплане появилась норма, предусматривающая утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год", — отметил глава Минздрава.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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