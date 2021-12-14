В Украине официально разрешили вакцинироваться против коронавируса в третий раз: как получить дополнительную прививку

В Украине официально разрешили вакцинироваться против коронавируса в третий раз: как получить дополнительную прививку

Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении дополнительной дозы вакцины против COVID-19 для групп риска в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Также читайте Пенсионеры смогут потратить тысячу за вакцинацию на лекарства: Зеленский рассказал детали

Согласно информации, получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19, независимо от того, какой вакциной они прививались ранее, рекомендуется: людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, и лицам с рядом других иммунодефицитных состояний

"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу для тех, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни", – сказал Виктор Ляшко.

Полный список состояний и показаний для получения дополнительной дозы антиковидной вакцины можно найти в рекомендациях НТГЭИ.

В свою очередь главный государственный санитарный врач Игорь Кузин пояснил, что дополнительную дозу вакцины против COVID-19, если у человека есть для этого медицинские показания, можно получить по направлению от семейного или профильного врача. Третью прививку могут получить через 28-90 дней после второй дозы, независимо от того, какой вакциной иммунизировались ранее.

"Для того чтобы получить дополнительную дозу, необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу", — сказал Игорь Кузин.

Семейный или профильный врач может выдать направление произвольной формы на прививку при наличии медицинских показаний для этого. Важно, что дополнительную дозу можно получить вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

Отмечается, что врач вакцинальной бригады должен внести данные о введении дополнительной дозы в электронную систему здравоохранения как третью дозу.

"Действие документа о вакцинации не будет продолжаться, то есть документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы", — добавил Игорь Кузин.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: