В Украине "офисники" обманывали на миллионы: почему они не сели в тюрьму
Суд в Киеве вынес приговор участнику преступной организации "Polaris Company". Подробности иерархии мошенников: кто такие "воркеры" и "вбиверы", как грабили чехов и сколько миллионов прошло через криптокошельки.
В Киеве Дарницкий районный суд вынес приговор участнику масштабной преступной организации, которая специализировалась на похищении денег с банковских карт граждан Чешской Республики. Преступники создали устойчивую структуру с четким распределением ролей — от «кодеров» до «убийц», использовали Telegram-боты для генерации фишинговых ссылок и «отмывали» миллионы через криптокошельки.
Об этом говорится в приговоре суда.
Какой была иерархия «офисников»
Преступная организация под названием «Polaris Company» возникла как ответвление уже известной правоохранителям группы «Inspire Team». Организаторы обустроили офис в садово-дачном кооперативе «Орхидея-3» на окраине Киева, где установили современную технику и средства конспирации.
Структура организации была копией ИТ-компании, но с криминальным уклоном:
Организаторы: разрабатывали планы, подыскивали помещения, покупали VPN-сервисы и распределяли деньги.
«Кодеры»: программисты, которые создали Telegram-бот. Этот бот автоматически генерировал фишинговые сайты, которые копировали сервисы объявлений (Bazos, Vinted) и службы доставки (DPD).
«Воркеры»: самое низкое звено: находили жертв в Чехии, втирались в доверие и сбрасывали «ядовитые» ссылки.
«Вбиверы»: получали данные карточек от воркеров, через VPN имитировали пребывание в Чехии и переводили деньги на подконтрольные счета через системы TransferGo и Revolut.
Как работала схема: кейс пострадавших из Чехии
В июне 2023 года жительница Чехии пыталась продать через сайт Bazos раздвижную черепицу. На ее объявление откликнулся «воркер» (ЛИЦО_4). Через WhatsApp он убедил женщину, что уже оплатил товар и доставку через сервис DPD, и прислал ссылку для получения денег.
Перейдя на фишинговый сайт, женщина ввела данные своего интернет-банкинга Monetabank. За считанные минуты «вбиверы» в Киеве получили полный доступ к ее счету и сняли 19 686 чешских крон (более 33 тыс. грн). Аналогичная судьба постигла и другую женщину, которая продавала учебники — у нее украли 9 743 кроны.
Миллионы в крипте и сделка с правосудием
Масштабы деятельности впечатляют: только один из участников, который занимался «обналом», получил на свои счета более 10,6 миллионов гривен, которые затем конвертировались в криптовалюту USDT.
Подсудимый, который выполнял роль «воркера», решил сотрудничать со следствием. Он:
Полностью признал вину.
Предоставил обличительные показания на организаторов и других участников группы.
Добровольно перечислил средства на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Приговор суда
Учитывая активное содействие раскрытию преступления и возмещение убытков, суд утвердил соглашение о признании виновности.
Решение суда:
Признать виновным за участие в преступной организации, мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу ИТ-систем.
Назначить наказание — 5 лет лишения свободы.
Освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года (условно).
Сейчас досудебное расследование в отношении организаторов и других «активистов» «Polaris Company» продолжается, их дела рассматриваются отдельно.