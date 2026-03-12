В Украине "офисники" обманывали на миллионы: почему они не сели в тюрьму

В Украине разоблачили "офисников" / © ТСН

В Киеве Дарницкий районный суд вынес приговор участнику масштабной преступной организации, которая специализировалась на похищении денег с банковских карт граждан Чешской Республики. Преступники создали устойчивую структуру с четким распределением ролей — от «кодеров» до «убийц», использовали Telegram-боты для генерации фишинговых ссылок и «отмывали» миллионы через криптокошельки.

Об этом говорится в приговоре суда.

Какой была иерархия «офисников»

Преступная организация под названием «Polaris Company» возникла как ответвление уже известной правоохранителям группы «Inspire Team». Организаторы обустроили офис в садово-дачном кооперативе «Орхидея-3» на окраине Киева, где установили современную технику и средства конспирации.

Структура организации была копией ИТ-компании, но с криминальным уклоном:

Организаторы: разрабатывали планы, подыскивали помещения, покупали VPN-сервисы и распределяли деньги.

«Кодеры»: программисты, которые создали Telegram-бот. Этот бот автоматически генерировал фишинговые сайты, которые копировали сервисы объявлений (Bazos, Vinted) и службы доставки (DPD).

«Воркеры»: самое низкое звено: находили жертв в Чехии, втирались в доверие и сбрасывали «ядовитые» ссылки.

«Вбиверы»: получали данные карточек от воркеров, через VPN имитировали пребывание в Чехии и переводили деньги на подконтрольные счета через системы TransferGo и Revolut.

Как работала схема: кейс пострадавших из Чехии

В июне 2023 года жительница Чехии пыталась продать через сайт Bazos раздвижную черепицу. На ее объявление откликнулся «воркер» (ЛИЦО_4). Через WhatsApp он убедил женщину, что уже оплатил товар и доставку через сервис DPD, и прислал ссылку для получения денег.

Перейдя на фишинговый сайт, женщина ввела данные своего интернет-банкинга Monetabank. За считанные минуты «вбиверы» в Киеве получили полный доступ к ее счету и сняли 19 686 чешских крон (более 33 тыс. грн). Аналогичная судьба постигла и другую женщину, которая продавала учебники — у нее украли 9 743 кроны.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Миллионы в крипте и сделка с правосудием

Масштабы деятельности впечатляют: только один из участников, который занимался «обналом», получил на свои счета более 10,6 миллионов гривен, которые затем конвертировались в криптовалюту USDT.

Подсудимый, который выполнял роль «воркера», решил сотрудничать со следствием. Он:

Полностью признал вину. Предоставил обличительные показания на организаторов и других участников группы. Добровольно перечислил средства на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Приговор суда

Учитывая активное содействие раскрытию преступления и возмещение убытков, суд утвердил соглашение о признании виновности.

Решение суда:

Признать виновным за участие в преступной организации, мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу ИТ-систем.

Назначить наказание — 5 лет лишения свободы .

Освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года (условно).

Сейчас досудебное расследование в отношении организаторов и других «активистов» «Polaris Company» продолжается, их дела рассматриваются отдельно.