В Украине оформить разрешение на оружие можно через приложение "Дія" — инструкция

Это значительно упростит процесс и снизит потребность в бюрократических процедурах.
В Украине теперь можно получить разрешение на оружие через приложение "Дія". Этот цифровой документ заменяет бумажную версию, что значительно упрощает получение разрешения и дальнейшее использование.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
С 2022 года в "Дії" провели опрос среди украинцев о владении оружием, что показало высокий интерес к этой теме. Это позволило запустить электронный реестр оружия, что, в свою очередь, стало основой для цифрового разрешения на оружие.
Новая функция предоставляет возможность пользователям не только получать разрешение, но и генерировать выписку из Единого реестра оружия, а также получать уведомления о сроке действия документа. Это все доступно онлайн без необходимости носить физические документы или стоять в очередях.
Напомним, ранее мы писали о том, что на портале и в приложении "Действие" появится интеграция ИИ, расширение сервисов для водителей, "Єконсул", "Єнотариат" и новые цифровые услуги для граждан.
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