В Украине ограничили доступ к школьным укрытиям: кого не пустят во время тревоги

Правительство ограничило доступ к укрытиям в учебных заведениях / © Associated Press

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Кабинет министров Украины внес изменения в правила использования защитных сооружений гражданской защиты, существенно ограничив доступ посторонних граждан к укрытиям в учреждениях дошкольного и среднего образования во время учебного процесса.

О принятии соответствующего правительственного постановления говорится на сайте Кабмина.

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Правительство разделило требования в зависимости от типа заведения:

Детские сады: укрытия в учреждениях дошкольного образования могут использоваться исключительно для защиты участников образовательного процесса (воспитанников и персонала). Посторонние лица к таким хранилищам не допускаются ни при каких обстоятельствах.

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Школы: во время проведения уроков по очной форме обучения школьные укрытия должны быть доступны только для учащихся и учителей заведения.

Постановление предусматривает исключения для среднего образования, однако они требуют строгого соблюдения нескольких обязательных условий. Совместное пребывание школьников с другими жителями общества в одном хранилище возможно только при наличии отдельного официального решения местных органов исполнительной власти или местного самоуправления.

Условия, при которых посторонних таки пустят

Директор или учредитель учреждения должны открывать хранилища для посторонних только при выполнении сразу трех требований: наличия свободной площади, зонирования помещений — чтобы дети находились отдельно от взрослых, — и полной гарантии безопасности учащихся.

Кроме того, информация о школьных укрытиях, куда все же разрешен доступ посторонним, должна публиковаться на сайтах соответствующих учреждений или их учредителей. То есть человек, который во время воздушной тревоги оказался рядом со школой, сможет проверить заранее, пустят ли его внутрь в случае угрозы.

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Ранее сообщалось, что предприятия, не имеющие оборудованного укрытия, должны до 4 декабря подготовить комплекс мер безопасности для работников, чтобы и дальше иметь возможность работать во время желтого уровня угрозы.

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