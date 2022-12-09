В Украине определили, кто будет получать свет в первую очередь: сформировано 4 группы потребителей

В Украине определили приоритетные группы по получению электроэнергии в условиях ограниченного потребления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения.

Об этом Шмыгаль рассказал в своем Телеграмме.

По словам премьера, в течение всей зимы украинцы будут жить в условиях ограниченного потребления электроэнергии. Однако государство и правительство должны систематизировать процесс того, кто будет в первую очередь получать электроэнергию.

Так, первый приоритет – это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы.

Второй приоритет – это объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону страны. Принцип "все для фронта" остается неизменным.

Третий приоритет — это бизнес, производящий критически важные товары и продукты, как хлебопекарни и молокозаводы.

Четвертый приоритет – жилищный сектор.

По словам Шмыгаля, только после включения этих четырех групп электроэнергия должна поставляться на другие объекты. Он считает это справедливым подходом, который позволит Украине выстоять зимой.

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщали, что по состоянию на 9 декабря сохраняется значительный дефицит электроэнергии. В нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений.

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