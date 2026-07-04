В Украине определили место для Национального пантеона: где его создадут

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Украинский национальный пантеон будет размещен на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра». Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров Украины.

Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти (УИНП).

Что известно о создании Украинского национального пантеона

Этот документ продолжает работу над проектом по увековечению выдающихся деятелей. Постановление было подготовлено Институтом национальной памяти (УИНП). Теперь его специалисты разработают концепцию и структуру пантеона, а также проведут публичные и экспертные обсуждения.

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«Также УИНП совместно с Министерством иностранных дел Украины должны обеспечить проведение верификации борцов за независимость Украины и других лиц, сыгравших значительную роль в формировании национального сознания и идентичности украинцев, и членов их семей, похороненных за пределами Украины, относительно которых целесообразно осуществление перезахоронения на территории Пантеона», — отметили.

За создание Пантеона будет отвечать Министерство культуры. Ведомство должно учесть все правила охраны исторического наследия и ограничения использования земли в заповеднике. Также Минкульт организует конкурс на лучший архитектурный проект, к которому будут привлечены историки, архитекторы, представители власти и религиозные общины.

Сообщается, что финансирование работ по обустройству и содержанию мемориального комплекса будет осуществляться из государственного бюджета, а также других источников, которые не запрещены законодательством.

Разработка постановления правительства стала продолжением нормативного урегулирования этого вопроса: Закон «Об Украинском национальном пантеоне» Верховная Рада приняла за основу и в целом 1 июля 2026 года.

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Украинский национальный пантеон — последние новости

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №15360, который предусматривает создание Украинского национального пантеона. Закон устанавливает порядок проведения конкурсов на строительство и обустройство пантеона, определение его управляющего, а также процедуру рассмотрения вопросов по почитанию выдающихся украинцев.

В Пантеоне планируют чествовать лидеров украинских государств разных эпох, президентов Украины, руководителей военных формирований и Вооруженных сил. Также могут перезахоронить нобелевских лауреатов, выдающихся ученых, деятелей культуры, художников и спортсменов, чья работа имела важное значение для страны.

Ранее мы писали, что Украина предложила Польше пакет антикризисных шагов по восстановлению отношений. Андрей Сибига выступил за запуск консультаций, привлечение религиозных лидеров и встречу историков.

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