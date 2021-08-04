В Украине определили перечень граждан Беларуси, которым будет предоставлена охрана

Такие меры приняты из-за угрозы для жизни белорусских активистов.

Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел должны обеспечить безусловную защиту для граждан Республики Беларусь, которые прибыли в Украину в течение последнего года. Такое поручение дал правоохранителям президент Украины Владимир Зеленский после трагической гибели в Киеве головы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Уже определен перечень граждан Беларуси, которым обеспечно дополнительное сопровождение во время их пребывания на территории нашей страны и охрану.

"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", — цитируют в пресс-службе заявление Владимира Зеленского.

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Причиной такого решения стало получение правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также трагическая гибель белоруса Виталия Шишова, который проживал на территории Украины.

Президент подчеркнул, что ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Виталия Шишова, быстрой и полной проверки информации, а также регулярного и достаточного информирования общества.

Напомним

3 августа в Киеве нашли повешенным белорусского оппозиционного активиста, главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке.

Полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что человек не мог покончить с собой.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль.

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