В Украине определили самые "тревожные" области: сирена звучала более 24 суток

В Украине определили самые "тревожные" области: сирена звучала более 24 суток

В Украине определили самые "тревожные" области с начала полномасштабного вторжения России. Дольше всего сирена звучала на Луганщине — более 24 суток.

Об этом сообщает контент-маркетинговое агентство Top Lead.

Чаще всего воздушную тревогу объявляли в Харьковской области – 350 раз. В общей сложности она длилась почти 12 суток.

Среди лидеров по суммарной продолжительности находятся Черниговская, Житомирская, Харьковская, Запорожская области и Киев.

Меньше всего тревога продолжалась на Херсонщине — 4 часа 40 минут.

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Отмечается, что официальный источник данных о воздушных тревогах alerts.in.ua появился только 15 марта, поэтому данные до этой даты собраны из разных источников и могут быть неточными. Продолжительность рассчитывается только по сигналам тревоги по областям.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал ответ на вопрос: когда или как остановить ракетные удары по украинским городам.

Фото: Telegram UA War Infographics

Что делала редакция ТСН, пока в городе была воздушная тревога

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