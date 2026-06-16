В Украине опробовали новую ракету для перехвата баллистики: что известно

Денис Штиллерман

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Украина успешно провела испытания собственной зенитной ракеты, предназначенной для борьбы с баллистическими целями. Изделие находится в состоянии готовности к выполнению задач.

Об этом сообщили в компании Fire Point, сообщает Милитарный.

Противобаллистическая украинская ракета — что о ней известно

В ходе испытаний ракета продемонстрировала высокую маневровость и эффективность работы систем управления. Главный конструктор разработки Штиллерман подчеркнул точность выполнения полетных задач.

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«Ракета полностью готова, потому что мы провели экзамены. Она на максимальных ускорениях отклонялась и выполняла очень агрессивную команду от С2-центра по своему управлению», — отметил Штиллерман.

Помимо завершения испытаний ракеты в Fire Point сообщили о расширении международного сотрудничества. Компания достигла договоренностей с немецким производителем Hensoldt по поставкам современных радаров, которыми будет оснащен зенитный комплекс Freya.

Изготовление оружия для Украины — последние новости

Напомним, украинские оборонные компании массово рассредоточивают свое производство по разным локациям и призывают европейских партнеров срочно перенять этот опыт для защиты от российских атак.

Ранее мы писали, что Украина играет ключевую роль в развитии современных подходов к применению беспилотных систем в поле боя. В США заявили, что отстают от Украины в вопросах производства и разработки дронов.

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Кроме этого, Украина представила новый тяжелый подводный дрон SEA TRIDENТ. Аппарат способен доставлять до 1000 кг груза на расстояние до 2000 миль и предназначен для выполнения стратегических задач в море.

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