В Украине испытали секретную лазерную систему против дронов: детали

Лазерный комплекс «Тризуб»

Украинский оборонно-промышленный комплекс разработал и успешно испытал секретную антидроновую лазерную систему «Тризуб» (Trident) на базе искусственного интеллекта. Новейшее оружие призвано заменить сверхдорогие зенитные ракеты стоимостью до 5 миллионов долларов, которые раньше приходилось тратить на сбивание российских беспилотников за 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает американское издание 19FortyFive.

Разработкой системы занимается украинская компания Celebra Tech, по меньшей мере, с 2024 года. Тестирование и валидация лазера находятся на финальной стадии, и комплекс уже приближается к состоянию начальной оперативной готовности для применения на поле боя.

Как работает украинский лазер «Тризуб»?

Система монтируется на специальном автомобильном прицепе и использует ИИ для автоматического захвата, распознавания и сопровождения целей. Модуль искусственного интеллекта встроен с радаром и системой командования и управления.

Демонстрационные видео разработчиков показывают поразительную эффективность:

Лазер способен прожигать броню или фюзеляж беспилотника за 3-4 секунды .

Радиус эффективного действия комплекса составляет более 5 км .

В ходе испытаний лазер успешно уничтожал целые размером от 18 до 33 сантиметров, выжигая электронные и оптические системы наведения, а также критические элементы конструкции (например, поверхности крыльев), после чего БПЛА теряли управление и падали.

Решение «экономического тупика» ПВО

В течение почти четырех лет полномасштабной войны украинские города страдают от ежедневных налетов иранских дронов-камикадзе Shahed (российская маркировка — Герань-2/3). За неимением альтернатив Воздушные силы ВСУ часто вынуждены применять против них дефицитные ракеты:

Patriot PAC-3 — от $3 до $5 млн за ракету;

NASAMS (AIM-120) — от $1 до $1,5 млн;

IRIS-T — около $430 тысяч.

Использование такого оружия против дронов стоимостью от $20 000 до $50 000 создавало изнурительный дисбаланс, угрожавший опустошением украинских складов ПВО. Лазерная система Trident работает по некинетическому принципу, поэтому стоимость одного ее выстрела является минимальной.

Характеристики мощности лазера, параметры его охлаждения и емкость аккумуляторов держатся в строгом секрете. Тем не менее, эксперты отмечают, что массовое развертывание таких комплексов способно навсегда снять проблему дефицита ракет для защиты украинского неба от вражеских беспилотников.

