В Украине испытали уникальную систему защиты бронетехники от российских БПЛА: детали

Технология помогает более эффективно защищать бронетехнику и личный состав от вражеских дронов.
В Украине презентовали систему защиты бронетехники от российских БПЛА, которая получила название Piranha AVD 360. Она успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Уникальный комплекс, который усилит ВСУ
Как отметил Федоров, Piranha AVD 360 – это уникальный комплекс РЭБа для усиления сил обороны. Он позволит обеспечить эффективную защиту бронетехники и личного состава от вражеских дронов.
"Комплекс создает защитный купол до 600 метров вокруг себя. Под действием системы коптер или дрон-камикадзе не может получать команды и передавать данные. Как результат – "птичка" или зависает в воздухе, совершает аварийную посадку, или бесконтрольно падает", – пояснил глава Минцифры.
Более того, комплекс способен подавлять системы спутниковой навигации. Ярким примером является, в частности, русский ГЛОНАСС.
Федоров подчеркнул: технологии и инновации – ключ к нашей победе. Именно они помогают более эффективно уничтожать врага и спасать жизнь военных. Он призвал всех, кто работает над проектами в оборонной сфере, подавайте их через платформу Brave1.
Напомним, правительство поддержало предложение Минобороны, благодаря которому БПЛА и средства РЭБ будут скорее попадать в военные на фронт. Допуск будет производиться на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик. Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭС, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.
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