В Украине испытали уникальную систему защиты бронетехники от российских БПЛА: детали

В Украине презентовали систему защиты бронетехники от российских БПЛА, которая получила название Piranha AVD 360. Она успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Как работает система защиты бронетехники от российских БПЛА Piranha AVD 360

Уникальный комплекс, который усилит ВСУ

Как отметил Федоров, Piranha AVD 360 – это уникальный комплекс РЭБа для усиления сил обороны. Он позволит обеспечить эффективную защиту бронетехники и личного состава от вражеских дронов.



"Комплекс создает защитный купол до 600 метров вокруг себя. Под действием системы коптер или дрон-камикадзе не может получать команды и передавать данные. Как результат – "птичка" или зависает в воздухе, совершает аварийную посадку, или бесконтрольно падает", – пояснил глава Минцифры.



Более того, комплекс способен подавлять системы спутниковой навигации. Ярким примером является, в частности, русский ГЛОНАСС.



Федоров подчеркнул: технологии и инновации – ключ к нашей победе. Именно они помогают более эффективно уничтожать врага и спасать жизнь военных. Он призвал всех, кто работает над проектами в оборонной сфере, подавайте их через платформу Brave1.

Напомним, правительство поддержало предложение Минобороны, благодаря которому БПЛА и средства РЭБ будут скорее попадать в военные на фронт. Допуск будет производиться на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик. Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭС, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.

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