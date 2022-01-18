В Украине "оранжевая" зона расширилась вдвое: одна из областей близка к локдауну

В Украине "оранжевая" зона расширилась вдвое: одна из областей близка к локдауну

В Украине уже четыре "оранжевых" области.

В Украине по состоянию на 18 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19 увеличилось количество "оранжевых" зон, которой соответствуют четыре области.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

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"Оранжевыми" остаются Сумская, Ивано-Франковская области, а также к ним добавились Ровенская и Черновицкая области.

В Ивано-Франковской области коэффициент выявления случаев инфицирования от 15 января соответствует "красной" зоне — 27,8% при норме до 20%. Также фиксируется превышение динамики уровня COVID-госпитализаций – 72,2% при максимальном 50%.

Также в регионе фиксируется рост уровня госпитализаций – 64,3 при норме до 60 на 100 тыс. населения.

В Сумской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования – 27,7% при допустимом максимуме до 20%. Этот же показатель превышен в Ровенской и Черновицкой областях – в обеих 20,5%.

Остальные регионы Украины – в "желтой" зоне карантина.

Министерство здравоохранения Украины

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 18 января зафиксировано 8558 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 188 человек. Выздоровел 5761 пациент. За сутки вакцинирован 80921 украинец.

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