В Украине "оранжевому" уровню карантина соответствуют уже 15 областей: обновленный перечень Минздрава

В Украине "оранжевому" уровню карантина соответствуют уже 15 областей: обновленный перечень Минздрава

"Красных" регионов на данный момент пока нет.

По состоянию на 9 октября показатели распространения COVID-19 в 15 областях Украины отвечают ”оранжевому” уровню эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Так, согласно этим данным, в "оранжевую" зону попали: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая. Стоит отметить, что сегодня к этому списку присоединилась Киевская область.

В то же время Одесская область, которая еще вчера была "оранжевой", сегодня уже соответствует показателям "желтой" зоны.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре несколько областей могут попасть в "красную" зону эпидемической опасности. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что пик заболеваемости на COVID-19 в Украине ожидается в конце октября.

Коронавирус в Украине: Харьков официально переходит в "оранжевую" карантинную зону

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