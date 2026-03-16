В Украине ощутимо подорожала коммуналка: за какие услуги придется платить больше

Коммуналка (иллюстративная фотография)

В Украине снова начали быстрее расти цены. По данным Госстата, в феврале 2026 года инфляция в годовом исчислении поднялась до 7,6% (в январе этот показатель был несколько ниже — 7,4%). Одной из главных причин удорожания жизни стали новые цены на коммунальные услуги.

Рекордное удорожание услуг ЖКХ

Несмотря на действие мораториев на некоторые тарифы, общий уровень стоимости коммуналки за год — с февраля 2025 по февраль 2026 — вырос на 2,3%. Однако внутри самой структуры издержек наблюдается значительная неравномерность.

Самое ощутимое для кошельков украинцев подорожало управление многоквартирными домами. Тарифы на эту услугу взлетели на 13,8%. Кроме этого, Госстат зафиксировал рост стоимости следующих сервисов:

Вывоз бытовых отходов: +3,8% в год;

Содержание и ремонт жилья: +3,5% в год.

Если рассматривать динамику только в последний месяц, то с января по февраль 2026 года коммунальные услуги прибавили в цене в среднем 0,3%. Основным фактором снова стало управление домами, которое за месяц подорожало на 2,3%.

Какие тарифы не изменились

На фоне всеобщего роста цен стоимость базовых энергоресурсов для населения остается неизменной. По данным статистического ведомства, на прежнем уровне зафиксированы цены на:

электроэнергию;

природный газ;

горячую воду и отопление;

Водоснабжение и канализацию.

Ждать ли подорожания света?

Вопрос возможного повышения тарифов на электроэнергию пока не стоит в повестке дня Кабинета Министров. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила, что правительство считает нецелесообразным пересмотр цен в период энергетической нестабильности.

Глава правительства подчеркнула, что повышение стоимости услуги, которую граждане не получают в полном объеме из-за дефицита мощности, было бы несправедливым шагом.

«Странное будет решение поднять тариф на электроэнергию при условии ее отключения. Когда люди недополучают как минимум треть электричества, то как мы еще будем поднимать на нее тариф? Это было бы очень неудачное решение», — подчеркнула Юлия Свириденко.

