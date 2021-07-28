В Украине ощутимо снизится температура: синоптик рассказала, когда спадет надоедливая жара

Столбики термометра ощутимо поползут вниз.

Жаркая погода в Украине будет доминировать до начала следующей недели, 3 августа.

Об этом сообщила синоптики Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Так, по словам погодницы, четверг, 29 июля будет еще жарким, ожидается в течение дня около +30 градусов. И такая жара продлится до начала следующей недели. А уже во вторник станет ощутимо свежее, о чем свидетельствует прогностическая диаграмма.

28 и 29 июля вероятность кратковременных дождей с грозами на большей территории Украины. В то же время на Западе будет преобладать сухая погода. Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +29...+34 градусов, в западных областях будет немного свежее воздух, +26...+31 градус.

"Ощутимое снижение температуры воздуха придет к нам во вторник, 3 августа. Жара время от времени — чувствительная, но надо согласиться, что это не +35...+39 градусов, недавно грызли, пекли и кусали. Да и ночи уже явно милосерднее, с окна ночной воздух — хоть пей", — отметила Диденко.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

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