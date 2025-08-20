- Дата публикации
В Украине оштрафовали мужчину из-за секса с женой
Мужчина заставил жену заняться с ним сексом и поплатился в суде.
На Харьковщине на 340 грн оштрафовали мужчину, который принудил свою жену к сексу с ним.
Об этом говорится в постановлении Лозовского горрайонного суда Харьковской области.
По данным суда, мужчина 6 августа 2025 года принуждал и вступил в половой акт со своей женой, хотя женщина не хотела этого делать.
Потерпевшая вызвала полицию и правоохранители составили соответствующий протокол. Мужчину обвинили в домашнем насилии сексуального характера.
Обвиняемый на заседание суда не пришел, а потому дело рассматривали без его присутствия.
Мужчину признали виновным по ч.1 ст.173-2 КУоАП. Его оштрафовали на 340 грн. Также житель Харьковщины должен уплатить 605 грн судебного сбора.
