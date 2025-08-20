В Украине оштрафовали мужчину из-за секса с женой

Мужчина заставил женщину заняться с ним сексом / © Freepik

На Харьковщине на 340 грн оштрафовали мужчину, который принудил свою жену к сексу с ним.

Об этом говорится в постановлении Лозовского горрайонного суда Харьковской области.

По данным суда, мужчина 6 августа 2025 года принуждал и вступил в половой акт со своей женой, хотя женщина не хотела этого делать.

Потерпевшая вызвала полицию и правоохранители составили соответствующий протокол. Мужчину обвинили в домашнем насилии сексуального характера.

Обвиняемый на заседание суда не пришел, а потому дело рассматривали без его присутствия.

Мужчину признали виновным по ч.1 ст.173-2 КУоАП. Его оштрафовали на 340 грн. Также житель Харьковщины должен уплатить 605 грн судебного сбора.

Постановление суда / © Единый государственный реестр судебных решений

