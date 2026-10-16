ЗРК Patriot / © ТСН

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У Украины осталось лишь несколько ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, что делает гражданское население беззащитным перед баллистическими ударами России. Ситуацию осложняют нерегулярные поставки из США и неопределенность дальнейшей военной помощи.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

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Количество ракет к Patriot в Украине

«По состоянию на 7 октября оставалось всего 10 ракет; их использовали во время атак. Сейчас осталось лишь несколько«, — рассказал изданию украинский чиновник.

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Другой собеседник издания, осведомленный с ухудшением ситуации с украинской ПВО, сообщил, что в стране иссякли запасы сложных систем вооружения, играющих ключевую роль в перехвате российских баллистических ракет.

«Ситуация очень напряженная. Невинные гражданские гибнут каждый день», — сказал украинский чиновник.

Авторы статьи отметили, что комплексы Patriot считаются одними из самых востребованных систем ПВО в мире. В то же время, их запасы существенно сократились из-за интенсивного применения систем в Украине и на Ближнем Востоке.

Администрация президента США Дональда Трампа сделала одним из приоритетов ускорение закупки и производства новых ракет для Patriot. Однако создание одной новой ракеты может занять до 36 месяцев.

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В течение нескольких месяцев Трамп не определялся по предоставлению Украине дополнительных ракет Patriot. Летом он даже рассматривал вариант, при котором Украина могла бы самостоятельно производить такие ракеты. Впоследствии американский лидер изменил позицию и пригрозил прекратить помощь на фоне своего разочарования отсутствием прогресса в мирном процессе.

Получает ли Украина оружие по программе PURL

Соединенные Штаты поставляют Украине вооружение по программе «Перечень приоритетных потребностей Украины», известной как PURL. В ее рамках европейские государства оплачивают американское оружие, которое после этого передают Киеву.

В то же время, как ранее писало The Post, администрация Трампа рассматривала возможность направить часть предусмотренной Украине помощи на Ближний Восток. Таким образом, в Вашингтоне планировали компенсировать дефицит американского вооружения, возникший из-за войны с Ираном.

15 октября высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности заявил, что программа PURL продолжает функционировать. По его словам, «боеприпасы для противовоздушной обороны, такие как ракеты-перехватчики Patriot, продолжают поступать».

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Украинская сторона не согласилась с такой оценкой ситуации со снабжением.

«С мая поставки были нерегулярными, и сейчас никто не может с абсолютной уверенностью или гарантией сказать, что конкретная поставка действительно поступит», — сказал чиновник.

Часть республиканцев за поддержку Украины

Нестабильность в поддержке Украины вызвала разочарование среди республиканцев в Конгрессе США. Они подчеркнули, что Вашингтон должен продолжать твердо поддерживать своего союзника.

15 октября председатель Комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Викер, республиканец от штата Миссисипи, и сенатор Кевин Крамер, республиканец от Северной Дакоты, встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Крамер заявил в соцсетях: «Услышанное от сбежавших с оккупированных Россией территорий молодых украинцев стало мощным напоминанием о том, что поставлено на карту. Мы должны стоять вместе с Украиной».

Напомним, накануне CNN со ссылкой на источник сообщил, что у Украины снова заканчиваются ракеты к Patriot. Во время последней массированной атаки по энергообъектам в Харькове и Киеве, где погибли четыре человека и 25 пострадали, почти все баллистические ракеты не удалось сбить именно из-за нехватки перехватчиков. Киев пытается получить от США лицензию на собственное производство ракет для Patriot, однако Трамп пока публично не подтвердил готовности согласиться на этот шаг, и лицензию Украина до сих пор не получила.

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