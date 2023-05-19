В Украине остановили электростанцию из-за атаки РФ: граждан призвали экономить свет

В "Укрэнерго" просят перенести пользование электричеством с вечерних часов на утро, день или ночь.

Энергохолдинг ДТЭК остановил 19 мая одну электростанцию из-за повреждений магистральных линий в результате атаки со стороны России.

Об этом сообщили в самой компании.

"Сегодня днем, 19 мая, в результате обстрелов со стороны россии были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из ТЭС ДТЭК Энерго. В результате станция прекратила производство электроэнергии", — говорится в заявлении.

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Энергетики работают, чтобы возобновить выдачу мощности в энергосистему.

В то же время в "Укрэнерго" призвали украинцев вечером экономить электроэнергию. В компании также просят перенести пользование электричеством с вечерних часов (19:00–22:00) на утро, день или ночь.

В "Укрэнерго" уточнили, что ночная атака российских оккупантов не привела к повреждениям магистральных сетей. Однако дневные вражеские обстрелы повредили магистральные линии, обеспечивавшие мощность одной из электростанций на востоке Украины. Из-за совокупности этих факторов уменьшился объем производства электроэнергии.

Напомним, российская армия в ночь на 19 мая устроила очередную массированную атаку по Украине дронами-камикадзе и ракетами.

В результате вражеских обстрелов без света остался ряд населенных пунктов Украины в пяти областях, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры.

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