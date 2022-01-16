В Украине остаются без света 67 населенных пунктов: где ситуация самая сложная

К возобновлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.
В Украине из-за непогоды по состоянию на воскресенье, 16 января, обесточены 67 населенных пунктов в пяти регионах страны.
Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке.
"По состоянию на 7:00 в результате усложнения погодных условий (ветер) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 67 населенных пунктов в пяти областях (Житомирская – 25, Черниговская – 20, Сумская – 12, Киевская – 9, Донецкая – 1). ", – говорится в сообщении.
К возобновлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.
Напомним:
Накануне в Киевской области специалисты ДТЭК возобновили электроснабжение более чем в 350 населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды. Задействованы все 75 аварийных бригад, а также подрядные организации.
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