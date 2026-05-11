В Украине острый дефицит кадров: что изменится для людей 50+

Украинское правительство из-за кадрового кризиса запускает национальную программу взрослой стажировки для людей 50+ «Опыт имеет значение».

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, еще один из вызовов украинской экономики — потребность в специалистах. Особенно дефицит кадров сейчас ощутим в области строительства и оборонной промышленности.

Именно поэтому Кабмин совместно с Государственным центром занятости запускает программу для людей 50+. Она предполагает:

бесплатное обучение, подготовка и обновление резюме;

встреча с работодателем и обсуждение формата сотрудничества;

трудоустройство или краткосрочная стажировка в компании с возможностью трудоустройства.

«Исследование „Рынок труда после 50 лет“ показало: люди 50+ не выпадают с рынка труда из-за нехватки опыта. Наоборот, работодатели ценят их надежность. В то же время 65% компаний говорят о барьере цифровых навыков, а 60% признают влияние возрастных стереотипов во время найма. Именно поэтому правительство формирует новую политику занятости», — подчеркнула Свириденко.

Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявление и зарегистрироваться на портале Государственной службы занятости. На основе вашей матрицы навыков искусственный интеллект формирует список работодателей и подбирает вакансии именно для человека. Обучение бесплатное и будет иметь три модуля. После завершения будет проходить стажировка, которая продлится десять рабочих дней.

Напомним, президент Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил о критическом дефиците рабочих рук в Украине. В частности, по его словам, будет нехватка строителей, водителей, слесарей, сантехников.

В то же время, мэры некоторых городов в Украине заявили, что за неимением кадров к работе привлекают иностранцев. В частности, мигранты уже работают на стройках в Ивано-Франковске. В Черкассах предприятие, выигравшее подряды на асфальтирование дорог в городе, также привлекает к работе иностранных работников.

