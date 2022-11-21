В Украине осудили 10 боевиков "Л/ДНР", которых поймали во время контрнаступления ВСУ на юге

Предателей, которые перешли и воевали на стороне оккупантов, поймали во время контрнаступления ВСУ на юге.

В Украине осудили 10 боевиков террористических организаций "Л/ДНР". Злоумышленники проведут за решеткой от 13 до 15 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В начале полномасштабного вторжения злоумышленники вошли в состав подразделений Южного военного округа из России. Среди них — командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении", — рассказали в спецслужб.

Злоумышленники были задержаны во время контрнаступления украинских войск на юге Украины. Большинство из них находилось на территории одной из местных школ, где боевики обустроили свои огневые позиции.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Еще одним осужденным является командир танка оккупационных группировок, обстреливавший объекты промышленной и социальной инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном Луганской области. Установлено, что боевик входил в состав танкового подразделения, созданного агрессором, 2-го армейского корпуса. Под командованием российских захватчиков он участвовал в захвате населённых пунктов на востоке Украины.

Злоумышленник попал в плен во время активных боевых действий в районе Северодонецка в июне этого года. На основании собранных доказательств суд признал его виновным по: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Заключение предателей

Напомним, в начале ноября в Украине приговорил к 8 годам лишения свободы боевика фейковой "ЛНР". Предателя ВСУ взяли в плен в июне в Северодонецке.

Также в этом месяце в Украине к 7 годам заключения была приговорена агентка главного управления Генерального штаба ВС России, которая "сливала" данные о подразделениях ВСУ. Изменницей оказалась жительница одного из поселков Житомирской области.

В Полтаве приговорили диверсанта к 6 годам лишения свободы, который оставлял метки для врага и ударил ножом двух людей, которые это заметили.

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