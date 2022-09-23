В Украине осудили 7 боевиков "ДНР", воевавших на Сумщине: фото

В Украине приговорены к 15 годам заключения 7 боевиков террористической организации "ДНР", которые в составе российских оккупационных войск воевали на Сумщине.

Их осудили за государственную измену и участие в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, после широкомасштабного вторжения РФ 7 злоумышленников добровольно вступили в ряды так называемого "4 отдельного мотопехотного батальона 119 полка народной милиции ДНР".

На временно оккупированной территории Донбасса "новобранцы" получили военное снаряжение и оружие. После чего их отправили в Белгородскую область РФ на краткосрочную тренировку. Оттуда под руководством российских командиров "воины" отбыли в Сумскую область для военной службы в составе оккупационных войск.

Установлено, что все они участвовали в боевых действиях против сил обороны Украины, обустраивали боевые позиции врага и дежурили на блокпостах, а также проверяли людей и авто.

Всех злоумышленников украинские защитники захватили в плен весной во время освобождения области.

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