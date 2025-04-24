В Украине осудили четырех госизменников: какое наказание получили коллаборанты

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Четыре жителя Донецкой и Луганской областей приговорены к 15 годам заключения за государственную измену и участие в войне на стороне оккупантов.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Первый из осужденных — житель Ровеньков — еще в 2014 году добровольно присоединился к оккупационным формированиям. Сначала он был стрелком, затем — механиком-водителем, участвовал в строительстве полигона и обслуживании российской техники.

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Еще один житель Луганщины стал боевиком так называемой «ДНР» накануне полномасштабного вторжения. Он был гранатометчиком, нес караульную службу и строил укрепления.

Двое других — жители Донецка и Макеевки — присоединились к оккупантам в 2022 году. Один из них был стрелком, другой — фельдшером. Они строили инженерные сооружения, охраняли позиции и выполняли преступные приказы.

«Осужденные участвовали в наступлениях на позиции ВСУ в районе населенных пунктов: Кременная, Золотаревка, Верхнекаменское, Новоукраинка, Никольское, Зеленовка, Графское, Георгиевка, Курахово. Во время штурмов наших позиций их задержали украинские защитники в Бахмутском и Покровском районах.», — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила двух диверсантов в Сумской области.