- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 206
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине осудили четырех госизменников: какое наказание получили коллаборанты
Суд приговорил к 15 годам жителей Донецкой и Луганской областей за участие в войне против Украины.
Четыре жителя Донецкой и Луганской областей приговорены к 15 годам заключения за государственную измену и участие в войне на стороне оккупантов.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Первый из осужденных — житель Ровеньков — еще в 2014 году добровольно присоединился к оккупационным формированиям. Сначала он был стрелком, затем — механиком-водителем, участвовал в строительстве полигона и обслуживании российской техники.
Еще один житель Луганщины стал боевиком так называемой «ДНР» накануне полномасштабного вторжения. Он был гранатометчиком, нес караульную службу и строил укрепления.
Двое других — жители Донецка и Макеевки — присоединились к оккупантам в 2022 году. Один из них был стрелком, другой — фельдшером. Они строили инженерные сооружения, охраняли позиции и выполняли преступные приказы.
«Осужденные участвовали в наступлениях на позиции ВСУ в районе населенных пунктов: Кременная, Золотаревка, Верхнекаменское, Новоукраинка, Никольское, Зеленовка, Графское, Георгиевка, Курахово. Во время штурмов наших позиций их задержали украинские защитники в Бахмутском и Покровском районах.», — говорится в сообщении.
Напомним, СБУ разоблачила двух диверсантов в Сумской области.