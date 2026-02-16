В Украине осудили девушку, которая рассылала мужчинам интимные фото и видео

Девушка распространяла пикантные фото и видео / © ТСН

В Украине к 1 году испытательного срока приговорили молодую девушку, которая с телефона матери рассылала мужчинам пикантные фото и видео.

Об этом говорится в приговоре Зборовского районного суда Тернопольской области.

Девушка рассылала пикантные фото и видео мужчинам

Как установило следствие, молодая девушка не позднее апреля 2024 года загрузила из Интернета на мобильный телефон видео и изображения порнографического характера. Кроме того, некоторые файлы интимного содержания она изготовила лично. Весь этот контент фигурантка хранила в памяти телефона марки iPhone 12 Pro Max, который принадлежит ее матери.

С апреля по декабрь 2024 года девушка через Telegram и Messenger активно рассылала эти файлы различным пользователям. Среди получателей в судебных материалах фигурируют контакты под именами «Ivan», «Игорь» и еще несколько человек.

Позиция подсудимой

В зале суда девушка полностью признала свою вину. Она подтвердила, что действительно рассылала порнографию, и заявила, что искренне сожалеет о содеянном. Учитывая полное признание вины, суд рассматривал дело по упрощенной процедуре.

Суд принял во внимание:

Молодой возраст обвиняемой

Искреннее раскаяние и активное содействие следствию

Отсутствие предыдущих судимостей

«Производство и оборот в любой форме продукции порнографического характера в Украине запрещается… Действия обвиняемой наносят вред моральному воспитанию людей путем создания искаженного представления об интимных отношениях», — говорится в материалах суда.

Приговор суда

Суд признал девушку виновной по ч. 2 и ч. 3 ст. 301 УК Украины (Распространение порнографических предметов, совершенное повторно). Ее приговорили к 1 году испытательного срока.

Кроме этого, осужденная должна уплатить государству 8914 гривен за проведение комплексной технической и искусствоведческой экспертиз.

Напомним, в Хмельницком наказали мужчину, который шантажировал женщину. Местный житель пытался принудить женщину к интимной близости, угрожая распространить ее личные фото среди родственников и в соцсетях.