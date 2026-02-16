- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1137
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине осудили девушку, которая рассылала мужчинам интимные фото и видео
В Украине к испытательному сроку приговорили девушку за то, что она распространяла в Сети пикантные фото.
В Украине к 1 году испытательного срока приговорили молодую девушку, которая с телефона матери рассылала мужчинам пикантные фото и видео.
Об этом говорится в приговоре Зборовского районного суда Тернопольской области.
Девушка рассылала пикантные фото и видео мужчинам
Как установило следствие, молодая девушка не позднее апреля 2024 года загрузила из Интернета на мобильный телефон видео и изображения порнографического характера. Кроме того, некоторые файлы интимного содержания она изготовила лично. Весь этот контент фигурантка хранила в памяти телефона марки iPhone 12 Pro Max, который принадлежит ее матери.
С апреля по декабрь 2024 года девушка через Telegram и Messenger активно рассылала эти файлы различным пользователям. Среди получателей в судебных материалах фигурируют контакты под именами «Ivan», «Игорь» и еще несколько человек.
Позиция подсудимой
В зале суда девушка полностью признала свою вину. Она подтвердила, что действительно рассылала порнографию, и заявила, что искренне сожалеет о содеянном. Учитывая полное признание вины, суд рассматривал дело по упрощенной процедуре.
Суд принял во внимание:
Молодой возраст обвиняемой
Искреннее раскаяние и активное содействие следствию
Отсутствие предыдущих судимостей
«Производство и оборот в любой форме продукции порнографического характера в Украине запрещается… Действия обвиняемой наносят вред моральному воспитанию людей путем создания искаженного представления об интимных отношениях», — говорится в материалах суда.
Приговор суда
Суд признал девушку виновной по ч. 2 и ч. 3 ст. 301 УК Украины (Распространение порнографических предметов, совершенное повторно). Ее приговорили к 1 году испытательного срока.
Кроме этого, осужденная должна уплатить государству 8914 гривен за проведение комплексной технической и искусствоведческой экспертиз.
