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В Украине осудили двух пулеметчиков "ЛНР", обстреливавших позиции ВСУ

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В Украине осудили двух пулеметчиков "ЛНР", обстреливавших позиции ВСУ

Фото: pixabay.com

Двух предателей с Луганщины, которые воевали на стороне врага и обстреливали позиции украинских военных, теперь ожидает тюрьма.

Двух пулеметчиков террористической организации "ЛНР", которые обстреливали позиции ВСУ на востоке Украины, приговорили к 15 и 10 годам заключения.

Об этом сообщили в СБУ.

Оба злоумышленника были взяты в плен во время боевых столкновений.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 15 и 10 лет соответственно.

Одним из предателей является местный житель, который в начале полномасштабного вторжения добровольно прибыл в пункт сбора мобилизованных на временно оккупированной Луганщине.

В мае этого года он был взят в плен вблизи поселка Екатериновка Попаснянского района.

"Сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства его вины по трем статьям Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Другой предатель – ранее судимый за наркопреступления житель Луганской области. В 2021 году он вступил в ряды так называемой "народной милиции ЛНР".

Он воевал против украинских войск в районах Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Затем участвовал в разграблении захваченных предприятий и жилищ местных жителей.

Суд признал его виновным по двум статьям УКУ.

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