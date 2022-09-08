В Украине осудили двух пулеметчиков "ЛНР", обстреливавших позиции ВСУ

Двух предателей с Луганщины, которые воевали на стороне врага и обстреливали позиции украинских военных, теперь ожидает тюрьма.
Двух пулеметчиков террористической организации "ЛНР", которые обстреливали позиции ВСУ на востоке Украины, приговорили к 15 и 10 годам заключения.
Об этом сообщили в СБУ.
Оба злоумышленника были взяты в плен во время боевых столкновений.
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 15 и 10 лет соответственно.
Одним из предателей является местный житель, который в начале полномасштабного вторжения добровольно прибыл в пункт сбора мобилизованных на временно оккупированной Луганщине.
В мае этого года он был взят в плен вблизи поселка Екатериновка Попаснянского района.
"Сотрудники СБУ собрали безоговорочные доказательства его вины по трем статьям Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
Другой предатель – ранее судимый за наркопреступления житель Луганской области. В 2021 году он вступил в ряды так называемой "народной милиции ЛНР".
Он воевал против украинских войск в районах Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Затем участвовал в разграблении захваченных предприятий и жилищ местных жителей.
Суд признал его виновным по двум статьям УКУ.
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