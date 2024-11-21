В Украине осудили фотографа из-за его фотографий

В Кропивницком к испытательному сроку приговорили фотографа из-за откровенных фотографий, которые он присылал своим клиенткам.

Об этом говорится в приговоре Кировского районного суда г. Кропиницкого (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, мужчина во время общения в Телеграмм прислал клиентке интимные фото, на которых была неизвестна женщина. Во время обыска на его телефоне и компьютере правохранители нашли похожие пикантные фотографии.

На суде мужчина вину отрицал, но отказался свидетельствовать.

Один из свидетелей рассказал, что она искала фотографа для фотосессий и написала подсудимому. Однако когда узнала, что он делает фотографии в стиле, то отказалась. Мужчина убеждал ее, что фото никто не увидит и даже предложил заплатить девушке, но это ее не убедило. Похожые свидетельства дали и другие клиентки фотографа. Некоторые из них утверждали, что якобы не получали пикантных фото, однако у следствия были другие данные.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.1 ст. 301, ч.3 ст. 301 УК Украины и приговорил его к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, 14-летняя девушка из Винницкой области забеременела после секса со взрослым мужчиной.

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