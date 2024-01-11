В Украине осудили капитана полиции, который перешел на сторону России: сколько оккупанты ему заплатили

В Украине к 15 годам лишения свободы приговорен капитан полиции, который во время оккупации части Харьковщины перешел на сторону России и сдал оккупантам участников АТО и работников СБУ.

Об этом говорится в приговоре Деснянского районного суда Чернигова.

По данным суда, подозреваемым является участковый офицер полиции сектора полицейской деятельности № 1 Купянского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Он во время оккупации поселка Двуречная в июле 2022 добровольно согласился работать на российских оккупантов. Россияне платили ему зарплату в размере 45 тысяч рублей.

Также он сдал россиянам данные об участниках АТО и работниках СБУ. Во время бегства из региона оккупанты и коллаборанты оставили документы и таким образом удалось установить данные сбежавших с россиянами.

Судебное заседание проводилось без присутствия обвиняемого, поскольку по вызову суда он не прибыл. Государство предоставило ему бесплатного адвоката.

Суд признал подозреваемого виновным по ч.2 ст.111 УК Украины, ч.7 ст.111-1 УК Украины и приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также осужденный за государственную измену был лишен звания капитана полиции.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Харькове к пожизненному лишению свободы приговорили местного охранника, который навел российскую ракету на помещение Харьковской ОВА и склады с оружием. На суде он вину отрицал и заявлял, что его якобы подставили.

Читайте также: