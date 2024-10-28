В Украине осудили машиниста, потому что он прислал свое секс-фото другому мужчине

Подсудимый вину признал и раскаялся.
В Киевской области к 1 году пробационного надзора приговорен мужчина, который сфотографировал свой половой орган и опубликовал фотографию в сети.
Об этом говорится в приговоре Белоцерковского горрайонного суда в Киевской области.
По данным суда, мужчина, работающий машинистом, в июне 2024 года сфотографировал свой половой орган. В тот же день мужчина начал общаться с незнакомцем в чат-боте для знакомств. Впоследствии житель Киевщины послал новому знакомому фото своего полового органа. После этого мужчина, вероятно, обратился в полицию.
Подсудимый обвинен по ч.1 ст.301 УК Украины — изготовление, хранение с целью распространения и распространения изображений порнографического характера.
Подозреваемый вину признал и заключил соглашение с прокурором. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году пробационного надзора.
Напомним, в Прикарпатье на 34 тыс. грн оштрафовали мужчину, который снял на видео, как он занимается сексом с женщиной. Впоследствии эти пикантные кадры он прислал невестке своей возлюбленной.
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